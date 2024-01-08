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Пушилин: преемники Зеленского сделают то, что диктует Запад

08 января 2024 11:42
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Глава ДНР Денис Пушилин заявляет, что любой возможный преемник президента Украины Владимира Зеленского будет подчиняться указаниям Запада. Об это пишет РИА Новости.

По его словам, Украина утратила свою самостоятельность, поэтому не имеет значения, кто будет ее возглавлять – Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко или любой другой кандидат. Он заявляет, что все эти люди будут действовать в соответствии с инструкциями Запада.

По информации Службы внешней разведки России, в настоящее время в Брюсселе рассматривают кандидатуры возможных преемников Зеленского, среди которых глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

# Международная политика # Денис Пушилин # Владимир Зеленский # Валерий Залужный # Виталий Кличко

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