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Мэр Киева Кличко: сегодня речь идет о том, будет ли Украина вообще существовать

03 декабря 2023 10:25
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Мэр Киева Виталий Кличко высказал сомнения по поводу будущего Украины, заметив, что сегодня не время проявлять политические амбиции. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», – заявил он.

В связи с расширением военного положения и проведением мобилизации выборы в стране были отложены. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшем будущем проведение выборов нецелесообразно, а депутаты Рады подписали декларацию, в соответствии с которой выборы не должны быть проведены до истечения шести месяцев после завершения военного положения.

При этом СМИ пишут о возможном конфликте Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который связан с политическими амбициями последнего.

# Международная политика # Виталий Кличко

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