Мэр Киева Кличко: сегодня речь идет о том, будет ли Украина вообще существовать

Мэр Киева Виталий Кличко высказал сомнения по поводу будущего Украины, заметив, что сегодня не время проявлять политические амбиции. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», – заявил он.

В связи с расширением военного положения и проведением мобилизации выборы в стране были отложены. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшем будущем проведение выборов нецелесообразно, а депутаты Рады подписали декларацию, в соответствии с которой выборы не должны быть проведены до истечения шести месяцев после завершения военного положения.

При этом СМИ пишут о возможном конфликте Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который связан с политическими амбициями последнего.