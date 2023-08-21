Прямой эфир

В Киеве в День независимости запретили массовые негосударственные мероприятия

21 августа 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В украинской столице запрещены негосударственные массовые мероприятия 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, информирует РИА Новости. 

По сообщению Кличко, из-за соображений безопасности, в Киеве не планируется масштабных мероприятий ко Дню независимости Украины. Руководству на местах поставлена задача не согласовывать проведение негосударственных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера.   

Также Кличко отметил, что в украинской столице будут усилены меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования 23 августа Дня государственного флага Украины и 24 августа Дня независимости Украины. Речь идет о мероприятиях, запланированных на государственном уровне, уточнил мэр Киева. 

# общество # Виталий Кличко

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ задержала в Ростовской области украинку, собиравшую сведения о ВС России
21 августа 2023 14:43

ФСБ задержала в Ростовской области украинку, собиравшую сведения о ВС России

Сенатор Сандерс: «ястребы» США и КНР толкают к холодной войне
21 августа 2023 14:16

Сенатор Сандерс: «ястребы» США и КНР толкают к холодной войне

Зеленский поблагодарил Данию за F-16 и пообещал приехать с тостом
21 августа 2023 13:29

Зеленский поблагодарил Данию за F-16 и пообещал приехать с тостом