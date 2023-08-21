В Киеве в День независимости запретили массовые негосударственные мероприятия

В украинской столице запрещены негосударственные массовые мероприятия 23 и 24 августа. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, информирует РИА Новости.

По сообщению Кличко, из-за соображений безопасности, в Киеве не планируется масштабных мероприятий ко Дню независимости Украины. Руководству на местах поставлена задача не согласовывать проведение негосударственных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера.

Также Кличко отметил, что в украинской столице будут усилены меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования 23 августа Дня государственного флага Украины и 24 августа Дня независимости Украины. Речь идет о мероприятиях, запланированных на государственном уровне, уточнил мэр Киева.