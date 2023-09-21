В Киеве и других областях Украины прогремела череда взрывов

В городе Киеве произошли взрывы, в связи с чем в Святошинском районе было отключено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает ТАСС.

Он упомянул также о взрыве в Дарницком районе и сработке систем ПВО. После произошедших взрывов в районе возник пожар, который был ликвидирован спасателями. В результате был поврежден объект инфраструктуры.

Киевская городская военная администрация со своей стороны проинформировала, что пострадали нежилые помещения. Также есть сообщения о взрывах и в других районах Киева. Канонада началась в 06:00, сообщают очевидцы.