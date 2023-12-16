Telegraph: Мэр Лондона отказался передать Украине подлежащие утилизации автомобили

Мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче машин, подлежащих утилизации, для использования в украинском конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Издание сообщает, что в сентябре 2023 года Кличко написал Хану с предложением подарить Украине автомобили, которые предназначены для утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения».

В статье указано, что мэр Лондона 12 декабря 2023 года письменно ответил мэру Киева отказом, аргументировав такое решение тем, что данное «предложение не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической и экологической точки зрения».