Какие события вошли в историю Беларуси и чего добились в пятилетку качества? Анонс «По существу»

29 декабря на ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить эти и другие вопросы.

Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025-й выдался для нашей страны геополитически сбалансированным.

Участником дискуссии может стать каждый. Если у вас есть вопрос, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.