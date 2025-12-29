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Какие события вошли в историю Беларуси и чего добились в пятилетку качества? Анонс «По существу»

29 декабря 2025 08:12
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Итоги уходящего года. Какие события вошли в историю суверенной Беларуси? Чего уже добились в пятилетку качества? И почему 2025-й выдался для нашей страны геополитически сбалансированным.

29 декабря на ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить эти и другие вопросы.

Какие события вошли в историю Беларуси и чего добились в пятилетку качества? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Если у вас есть вопрос, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 29 декабря. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Государственная политика

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