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​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых

20 сентября 2022 15:40
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Новости Беларуси. В Гродно 20 сентября почтили память старшего политрука Красной армии Григория Горновых. Его судьба – это эхо истории воссоединения Западной и Восточной Беларуси. 20 сентября 1939-го красноармеец героически погиб, освобождая город от польского режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых-1

Это был бой за единственный на то время автомобильный мост через Неман, который связывал левую и правую части города. Рота танковой бригады под командованием Горновых должна была захватить переправу, удержать ее до прихода основных сил и обеспечить переход Красной армии на противоположный берег.

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых-4

Завязался бой с поляками. Несмотря на ранение, командир продолжал вести борьбу. Боевое задание было выполнено. Однако во время боя он получил второе ранение, которое оказалось смертельным.

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых-7

Татьяна Иванюк, ученица средней школы № 6 Гродно:
Мне небезразлична судьба нашего народа. Недавно, 17 сентября, мы отпраздновали День единения, и именно огромную роль в этом сыграл Григорий Александрович Горновых. Нашей школе через буквально через год будет 100 лет, и мы очень хотим и боремся за право, чтобы наша школа носила его имя, потому что это огромная честь для нас.

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых-10

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Сегодня, спустя такое количество времени, очень сложно в мирное время понять мотив и объяснить молодому поколению, как необходимо любить свою Родину, чтобы пожертвовать своей жизнью ради цели. И когда он умирал, он сказал: «Я умираю ради этой страны, умираю как большевик, как патриот, как коммунист». Вот эти слова западают в душу.

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых-13

Улицу, где погиб в бою Григорий Горновых, спустя год назвали в честь мужественного командира, его имя внесено в Книгу народной славы Гродно.

# История # общество # Татьяна Иванюк # Виктор Пранюк # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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