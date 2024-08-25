Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить

А сейчас перенесемся в один из древнейших городов Беларуси – Новогрудок. Он в эти выходные отметил свое 980-летие, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На праздник приехали тысячи белорусов, а также зарубежные гости. В том числе делегации из городов-побратимов России и Китая. В центре внимания туристов Новогрудский замок, где вершили судьбы целых народов князья Миндовг и Ягайло. Это главная, но далеко не единственная достопримечательность районного центра. Древний город и его окрестности давно стали настоящей туристической Меккой. Сейчас благодаря безвизовому режиму приезжают французы, немцы, поляки и литовцы.

Чаще по родной стране стали путешествовать и белорусы. А день рождения Новогорудка – еще один повод отправиться в поездку. Тем более, что праздничная программа включала фестиваль исторической реконструкции, выставки, мастер-классы, концерты и различные интерактивные локации.

Сами из Минска, много ездим по Беларуси, ребенок интересуется историей, поэтому стараемся посещать все знаковые такие места, тем более в такой большой праздник – 980 лет Новогрудку.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Подходит Новогрудок к такой славной дате с хорошими показателями в сельском хозяйстве, в социально-культурном развитии. Здесь появились новые микрорайоны, новые учреждения образования, появился спортивный комплекс. И Новогрудок действительно показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить, как надо принимать гостей.

Новогрудок многое пережил за свою историю. Многовековая закалка помогает успешно строить мирную жизнь. Сегодня древний город, сохраняя историческую память и традиции, активно развивается и уверенно смотрит в будущее.