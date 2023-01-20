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Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции

20 января 2023 20:19
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Новости Беларуси. Королевская баня, покои придворных вельмож – новые интерьерные залы открыли в Старом замке в Гродно. Строители вышли на завершающий этап первой очереди реконструкции королевской резиденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все в духе XVI века. Интерьеры по моде той эпохи воссоздавали по крупицам, все предметы – эксклюзивы ручной работы.

На экскурсию по роскошным апартаментам в числе первых отправилась Галина Буро.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-1

Внимание хочется сразу обратить на фреску. Фреска XVI века. Была вскрыта при проведении реставрационных работ и находилась под несколькими слоями штукатурки.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-3

Чаша с листьями и фруктовые плоды – растительный узор по аналогии нанесли и на другие оконные проемы в королевской каплице. Ведь райский сад – символ эпохи Ренессанса. Витражи с библейскими сюжетами – отдельные произведения искусства. Под позолоченным потолком – 20 картин жития святого Стефана. В честь него, согласно архивам, и была построена каплица. Три алтаря из песчаника, инкрустированные мрамором. Аналой, кленчик – все предметы здесь копии антиквариата из мировых коллекций XVI века. Но от духовного и к земному: король Стефан Баторий после охоты особенно любил принять баню.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-5

Галина Буро, корреспондент:
Центром бани, безусловно, была печь. Ее особенность – медный водонагреватель. Теплую воду наливали вот в такие вот ванны – они называются болеи. Их застилали тканью или ставили лавку для комфорта. Были здесь, конечно, и веники. И вот в таких условиях король принимал банные процедуры.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-7

Какими были интерьеры Старого замка – изображений нет, потому ученые собирали данные по крупицам – посещали похожие дворцы в других странах, изучали хозяйственные книги, где описывалось имущество замков. Сегодня убранство залов – это результат семи лет поисков. А над реализацией трудились мастера со всей Беларуси.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-9

Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта:
Начиная от кузнецов, столяров, живописцев. Я могу даже сказать, что над этими интерьерами даже не 10 человек работало, работало больше сотни, даже несколько сотен людей задействованы.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-11

Например, стеклянные элементы кованого торшера мастера стеклозавода в Березовке переделывали трижды, чтобы добиться нужной концентрации пузырьков в изделии, по моде того времени. По эксклюзивным проектам изготавливали текстильные и меховые изделия: одежду, постельные принадлежности и ковры, которые представлены в покоях королевского секретаря и его помощника. Вскоре распахнет двери и Алебастровый зал – это будет финалом первой очереди реконструкции Старого замка.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-13

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
На протяжении семи веков здесь, помимо войн, конечно же, шла созидательная работа по установлению государственности на территории современной Республики Беларусь – это для нас очень важно. Вообще, наш замок сегодня является символом мира и созидания.

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции-15

Реконструкция здесь уже почти шесть лет. Старый замок включен в республиканскую и областную инвестпрограммы, в том числе средства выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Только за 2022 год Старый замок посетили больше 140 тысяч туристов. В 2023-м в стране продолжат восстанавливать архитектурные жемчужины – Гольшанский, Кревский, Лидский, Новогрудский замки, вскоре после реставрации распахнет двери Жиличский дворцово-парковый комплекс. Наследие истории в статусе «Беларусь – страна замков».

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# Достопримечательности # Галина Буро # Виктор Пранюк # Новости Гродно и Гродненской области

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