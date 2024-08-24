Здесь решалась судьба целых народов! Как Новогрудок встречает 980-летие?

Первая столица Великого княжества Литовского и место коронации князя Миндовга. Один из древнейших городов Беларуси – Новогрудок – продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные мероприятия в райцентре стартовали еще накануне. Сегодня, 24 августа, состоялась торжественная церемония открытия праздника. На главной сцене выступают популярные белорусские и российские артисты, а на замковой горе развернулся «Рыцарский стан». Чем еще удивляют гостей расскажет Алена Жиборт.

Мы приветствуем вас в Новогрудке!

Первая столица Великого княжества Литовского. Один из древнейших городов Беларуси. Новогрудок впервые в летописях упоминается в 1044 году, а сегодня празднует юбилей.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Город менялся в силу обстоятельств, в силу исторического прошлого, здесь прокатились и войны, и разные напасти, но самое главное, что наши люди, уроженцы, они всегда выстояли, они всегда в любой самой сложной ситуации одерживали победу.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Подходит Новогрудок к такой славной дате с хорошими показателями в сельском хозяйстве, в социально-культурном развитии. Новые микрорайоны, новые учреждения образования, появился спортивный комплекс.