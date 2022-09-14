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«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»

14 сентября 2022 21:04
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Новости Беларуси. Патриотизм как трилогия «семья, школа, государство» и шаги на пути к регистрации партии «Белая Русь» – такие вопросы стояли на повестке форума в Гродно в рамках общественно-политического марафона «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»-1

Около 300 активных жителей Гродненской области, представителей разных профессий собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы государственной стратегии. Какие вызовы есть сегодня, стоит ли шагать в ногу с мировыми тенденциями или выбрать свой уникальный путь развития? Большой блок вопросов касался темы исторической памяти и патриотизма. Семья, школа, государство – это те институты, которые влияют на формирование личности и прививают любовь к Родине. Как развиваться в этом направлении? Обсудили и вопросы политического устройства государства, в частности речь о создании новой партии «Белая Русь».

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»-4

Вероника Буслович, учитель Голынковской средней школы:
Наше государство стремится к тому, чтобы каждый ребенок был патриотом своей страны, и мы как учителя способствуем этому.

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»-7

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Уже достаточно давно члены общественного объединения высказывались о том, пора ли уже создавать партию на основе общественного объединения, ведь нас более 200 тысяч человек – это серьезная политическая сила. Хотелось бы более быстро и качественно менять законодательство.

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»-10

Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В мире мы наблюдаем серьезный процесс это усиление глобальной и региональной турбулентности. В этих условиях как никогда нам нужно не только усиление экономического развития, нам как никогда нужно и усиление социальной сплоченности. Но и в том числе нам нужно, на мой взгляд, возвращение символов, которые являлись и являются сегодня для нас, каждого, духовным клеем, сплачивающим, консолидирующим и организующим на понимание сегодняшнего дня и перспективы. Считаю, что 17 сентября – это один из этих дней.

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»-13

Общественно-политический марафон «17 граней единства» шагает по всей стране в преддверии государственного праздника Дня народного единства. 16 сентября форум финиширует.

# Белая Русь # общество # Вероника Буслович # Виктор Пранюк # Виктор Ватыль # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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