Развитие спорта и физической культуры, а также формирование здорового образа жизни. Обмен опытом по названным направлениям ведут в Гродненской области с гостями из Алтайского края России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионы связывает давнее партнерство в экономической, социальной и культурной сферах. Теперь открыто еще одно направление. Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Республика Беларусь имеет определенные успехи в области спорта, но мы обращаем внимание на развитие массового спорта и детско-юношеского спорта. Здесь у нас действительно неплохие результаты, и мы можем поделиться секретами организации данной работы.