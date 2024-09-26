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Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта

26 сентября 2024 19:54
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Развитие спорта и физической культуры, а также формирование здорового образа жизни. Обмен опытом по названным направлениям ведут в Гродненской области с гостями из Алтайского края России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта-2

Регионы связывает давнее партнерство в экономической, социальной и культурной сферах. Теперь открыто еще одно направление. Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Республика Беларусь имеет определенные успехи в области спорта, но мы обращаем внимание на развитие массового спорта и детско-юношеского спорта. Здесь у нас действительно неплохие результаты, и мы можем поделиться секретами организации данной работы. 

Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта-4

Иван Нифонтов, министр спорта Алтайского края (Россия):
Это важно в первую очередь для спортивного сообщества и для туризма. Мне кажется, что это соглашение даст нам более детальное и конкретное видение, что мы можем заключить, какие федерации могут взаимодействовать уже напрямую и развивать виды спорта. Этот обмен опытом поможет нашим спортсменам, спортсменам высшего порядка, которые будут добиваться высоких спортивных званий на международной арене, в том числе и благодаря совместному сотрудничеству.

Для делегации из Алтайского края провели экскурсию по Гродно. Гости посетили историческую часть города, а также ознакомились с основными спортивными объектами.

# Беларусь-Россия # Виктор Пранюк

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