«В Новый год – с «Белой Русью». В Гродно детей поздравили с праздниками ярким представлением

«В Новый год – с «Белой Русью». На красочный праздник в Гродно приехали мальчишки и девчонки со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 300 зрителей собрало яркое представление во Дворце творчества детей и молодежи.

Туда пригласили отличников учебы, ребят, проявивших себя в спорте и творчестве. Были и дети из многодетных семей, а также воспитанники Василишковского дома-интерната. Ребята водили хороводы у елки, получили сладкие подарки и много новых впечатлений, окунувшись в атмосферу доброй сказки и новогоднего волшебства.

Мое самое заветное желание, чтобы были все здоровы и все было хорошо.

Мне нравится в Новом году эта предпраздничная атмосфера, которая, кстати, тут отлично передается.

Виктор Пранюк, председатель Гродненской областной организации «Белая Русь»: Достаточно большое количество общественных объединений, в том числе и «Белая Русь», включились в эту гонку желаний, чтобы каждый ребенок в нашей стране, в Гродненской области получил подарок, внимание, чтобы его заветное желание сбылось под Новый год.

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации «Белая Русь»:

Праздники надо не только ждать, праздники нужно дарить друг другу. И сегодня «Белая Русь» дарит праздник всем тем, кого мы можем обхватить своим большим человеческим сердцем.

В дни новогодних и рождественских праздников ни один ребенок не должен остаться без поддержки, заботы и внимания. Именно такой душевный посыл уже который год подряд несет марафон добра под общим названием «Наши дети».