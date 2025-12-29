Трамп сообщил, что обсудил с Путиным почти все вопросы урегулирования в Украине

Глава Америки Дональд Трамп сообщил, что 28 декабря в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным были подробно обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обсудили практически все темы (урегулирования в Украине – ред.)... и ранее с президентом Путиным. И мы обсуждали их очень подробно», – заявил Трамп журналистам.

Также Трамп заявил, что разговор с Путиным продолжался около двух с половиной часов и затрагивал многие темы, а не погоду.

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