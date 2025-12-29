Прямой эфир

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным почти все вопросы урегулирования в Украине

29 декабря 2025 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп сообщил, что обсудил с Путиным почти все вопросы урегулирования в Украине-0

Глава Америки Дональд Трамп сообщил, что 28 декабря в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным были подробно обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обсудили практически все темы (урегулирования в Украине – ред.)... и ранее с президентом Путиным. И мы обсуждали их очень подробно», – заявил Трамп журналистам.

Также Трамп заявил, что разговор с Путиным продолжался около двух с половиной часов и затрагивал многие темы, а не погоду.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что с Путиным обсуждал серьезные вещи, а не погоду
29 декабря 2025 08:29

Трамп заявил, что с Путиным обсуждал серьезные вещи, а не погоду

В РФ снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина
29 декабря 2025 08:16

В РФ снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Индонезии
29 декабря 2025 08:11

16 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Индонезии