В Червенском районе водозабор со станцией обезжелезивания введут в эксплуатацию до конца 2025-го

Жители Червенского района будут обеспечены качественной водой. Новый водозабор со станцией обезжелезивания будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуют в рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Водозабор состоит из скважин, станции обезжелезивания, системы очистки, резервуаров для хранения очищенной воды и лаборатории. Строительство началось в ноябре 2024 года. Это 30-я станция обезжелезивания в районе. За 10 часов она обеспечит суточное потребление воды в городе.

Павел Хомич, заместитель директора по производству Жодинского водоканала:

Мы запустим проект в систему водоснабжения города Червень, дадим чистую воду. На данный момент по Червенскому району обеспеченность уже составляет 99,3 %. С учетом введения этого комплекса, будет 100-процентное поглощение данного района.

К слову, в Минской области с 2025 года запустили более 150 новых станций обезжелезивания.