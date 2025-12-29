Прямой эфир

В Червенском районе водозабор со станцией обезжелезивания введут в эксплуатацию до конца 2025-го

29 декабря 2025 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Червенского района будут обеспечены качественной водой. Новый водозабор со станцией обезжелезивания будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Червенском районе водозабор со станцией обезжелезивания введут в эксплуатацию до конца 2025-го-2

Проект реализуют в рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Водозабор состоит из скважин, станции обезжелезивания, системы очистки, резервуаров для хранения очищенной воды и лаборатории. Строительство началось в ноябре 2024 года. Это 30-я станция обезжелезивания в районе. За 10 часов она обеспечит суточное потребление воды в городе.

В Червенском районе водозабор со станцией обезжелезивания введут в эксплуатацию до конца 2025-го-4

Павел Хомич, заместитель директора по производству Жодинского водоканала:
Мы запустим проект в систему водоснабжения города Червень, дадим чистую воду. На данный момент по Червенскому району обеспеченность уже составляет 99,3 %. С учетом введения этого комплекса, будет 100-процентное поглощение данного района.

К слову, в Минской области с 2025 года запустили более 150 новых станций обезжелезивания.

# Павел Хомич # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как праздновали Новый год во время войны и чем уникален партизанский Дед Мороз? Делимся историей
29 декабря 2025 08:21

Как праздновали Новый год во время войны и чем уникален партизанский Дед Мороз? Делимся историей

Какие события вошли в историю Беларуси и чего добились в пятилетку качества? Анонс «По существу»
29 декабря 2025 08:12

Какие события вошли в историю Беларуси и чего добились в пятилетку качества? Анонс «По существу»

В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум
29 декабря 2025 07:59

В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум