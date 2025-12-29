Как праздновали Новый год во время войны и чем уникален партизанский Дед Мороз? Делимся историей

Каких только Дедов Морозов не встретишь у нас в Беларуси. И классические в красной шубе с белой бородой, и Зюзя Полевский, и Трескун Верхнедвинский, и даже партизанский Дед Мороз имеется. Вот как раз таки партизанский Дед Мороз вместе со своей спутницей к нам в гости и заглянул.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Зыбайло, музейный смотритель ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий музей» и Раиса Горбач, директор ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий музей».

Юрий Царев, ведущий:

На самом деле существовал партизанский Дед Мороз. Давайте о нем расскажем.