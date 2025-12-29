Как праздновали Новый год во время войны и чем уникален партизанский Дед Мороз? Делимся историей

Каких только Дедов Морозов не встретишь у нас в Беларуси. И классические в красной шубе с белой бородой, и Зюзя Полевский, и Трескун Верхнедвинский, и даже партизанский Дед Мороз имеется. Вот как раз таки партизанский Дед Мороз вместе со своей спутницей к нам в гости и заглянул.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Зыбайло, музейный смотритель ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий музей» и Раиса Горбач, директор ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий музей».
Юрий Царев, ведущий:
На самом деле существовал партизанский Дед Мороз. Давайте о нем расскажем.
Раиса Горбач, директор ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий музей»:
Партизанский Дед Мороз – это что-то особенное. Это удивительный персонаж, которого мы решили именно у нас на Хованщине десантировать с большой земли. И начало этому было положено накануне 2016 года, это был Год культуры, и мы решили, чтобы наша Хованщина жила не только три сезона, например, весна, лето и осень, но еще и зиму.
А так как у нас все исторически правильно и грамотно делается на Хованщине, а очень много свидетельств есть о том, что Новый год праздновался, потому что при партизанских отрядах было очень много семейных лагерей, у нас в Брестском партизанском соединении был семейный лагерь, в котором жило более 300 человек. Там, конечно же, были детки. И вот так сложилось, что мы решили, что обязательно партизанскому Деду Морозу быть на Хованщине.
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