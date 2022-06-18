Безбарьерная среда даже в актовом зале. Как в Островце помогают школьникам с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. В Беларуси создают пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов. Он включает в себя полное сопровождение людей с ограниченными возможностями: от ранней диагностики до улучшения их качества жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас республиканская комиссия проводит мониторинг существующей базы. А в районах начинают действовать межведомственные советы по проблемам людей с особенностями. Их задача – уделить индивидуальное внимание каждому, кто столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, и вывести инклюзию в стране на новый уровень. Как это будет выглядеть на практике – на примере Островца посмотрела Галина Буро.

Перед камерой она немного закрывается. Но это не сравнить с тем, какой Алена Рекеть четыре года назад пришла в Территориальный центр соцобслуживания населения Островецкого района. Девушке со сложной судьбой и врожденными психофизическими особенностями специалисты помогли социализироваться и стать коммуникабельной.

Алена Рекеть, посетительница Территориального центра социального обслуживания населения Островецкого района:

У меня много друзей и много общения. Я люблю общаться.

Работа с помощью игр, занятий с психологом, постижение элементарных навыков жизни в социуме, трудоустройство. Это шанс людям с особенностями, врожденными или приобретенными, улучшить качество своей жизни. Потому в каждом районе страны сегодня создают межведомственные советы по проблемам инвалидов.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Сразу все проблемы решить невозможно. Безусловно, решаем точечно – там, где проживает инвалид, где необходимо сделать пандус, где необходимо понизить бордюр. Безусловно, на уровне районов, все службы могут это сделать.

И здесь важно, чтобы все звенья цепочки работали в тесном контакте: от местной власти и общественных организаций до центров раннего вмешательства, коррекционных и образовательных заведений. Например, как самая новая 3-я школа в Островце. Среди учеников – восемь с инвалидностью, 1 сентября ждут первоклашку-колясочницу. Здание готово. Здесь принцип: все равны.

Галина Буро, корреспондент:

Безбарьерная среда в школе создана даже в актовом зале. Есть вот такой специальный подъемник для инвалидов-колясочников, который помогает детям попасть на сцену.

Особый по значимости вопрос – медицинская реабилитация. В Гродненской области таких отделений 37. Пожалуй, самое технологичное – в Островецкой больнице, ему по уровню уступают даже областные клиники. В день отделение принимает под 300 пациентов, в том числе с инвалидностью.

Очень нравится, очень хороший коллектив и процедуры очень эффективные. Четвертый день – уже есть результат.

Виктория Томашевич, заведующая отделением медицинской реабилитации Островецкой районной клинической больницы:

Основной профиль заболеваний, конечно, неврологический, травматологический, кардиологический. И мы работаем в связке с отделениями стационарного звена.