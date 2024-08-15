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В подрывах «Северных потоков» обвинили экс-главкома Залужного

15 августа 2024 11:13
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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный отверг обвинения в своей причастности к подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2», назвав их провокацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее, как писало издание, бывший главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный был обвинен в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Он подчеркнул, что у ВСУ нет разрешения на проведение операций за территорией Украины. 

В феврале Залужный ушел в отставку и был назначен послом в Лондоне. Немецкие СМИ писали, что взрыв газопровода был спланирован еще в 2014 году одной из украинских группировок, а для его подготовки могла быть использована яхта «Андромеда». 

Взрывы на магистральных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.

# Международная политика # Валерий Залужный

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