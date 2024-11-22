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Залужный заявил, что третья мировая война уже началась

22 ноября 2024 08:37
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Экс-глава украинских Вооруженных сил и посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный считает, что третья мировая война началась в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что Россия привлекает к военной помощи Китай, Иран и Северную Корею. Также Залужный выразил сомнение в победе Украины без содействия союзников.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по украинскому ВПК в ответ на использование ВСУ дальнобойного вооружения из США и Великобритании. Также Путин рассказал об успешных испытаниях нового ракетного комплекса «Орешник».

# Международная политика # Валерий Залужный # Владимир Путин

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