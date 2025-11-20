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Залужный после коррупционного скандала отказал Ермаку во встрече – AP

20 ноября 2025 13:18
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Залужный после коррупционного скандала отказал Ермаку во встрече – AP-0

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак запрашивал встречу с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины и нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, но получил отказ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По сообщениям СМИ, визит Ермака в Лондон связан с попыткой укрепить свои позиции на фоне коррупционного скандала. НАБУ проводит масштабное расследование в энергетическом секторе: у ряда чиновников и бизнесменов, в том числе у Тимура Миндича, были проведены обыски, а семи фигурантам предъявлены обвинения.

В результате Верховная рада отправила в отставку причастных к делу министров, а Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его финансиста.

Фото: pixabay

# Международная политика # Валерий Залужный

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