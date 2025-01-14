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InfoBrics: назначение Залужного послом в Британии стало ошибкой Зеленского

14 января 2025 09:32
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Назначив экс-главу ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, президент Владимир Зеленский допустил ошибку, что привело к усилению позиций оппозиции и шансов Залужного на выборах президента Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на InfoBrics.

InfoBrics: назначение Залужного послом в Британии стало ошибкой Зеленского-1

Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official

Валерий Залужный сблизился с теми, кто принимает решения за киевский режим. Зеленский же пытается вернуть контроль с помощью репрессий, что снижает его поддержку. В январе The Telegraph сообщило, что Зеленский принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок при том условии, что Залужный не будет кандидатом.

Президентские выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. По словам Зеленского, выборы теперь «несвоевременны».

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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