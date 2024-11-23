По мнению бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, после 2027 года в результате накопления материальных средств в конфликте в Украине возможен прорыв фронта. Об этом пишет РИА Новости.

«По моим подсчетам, видимо, после 2027 года», – отметил он.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели фиаско и ведут отступление вдоль всей линии фронта, а поставка западного оружия никак не влияет на ситуацию. Минобороны России сообщило об операции по освобождению семи поселков в ДНР и о потерях противника почти в 14 000 человек за последнюю неделю.