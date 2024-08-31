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Командующий ВВС Украины процитировал Залужного в ответ на своё увольнение

31 августа 2024 10:49
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Процитировав экс-главкома ВС Украины Валерия Залужного, выразил реакцию на свое увольнение бывший командующий ВВС Украины Николай Олещук, пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Олещук опубликовал запись следующего содержания: «как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный».

30 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Олещук был уволен. Данную должность будет занимать генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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