Прямой эфир

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий ради достижения мира в Украине

20 октября 2024 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-главком и действующий посол Украины в Великобритании сообщил, что Украина может отдать часть территории страны ради мира в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

В материала издания говорится, что Залужный намекнул, что в Киеве могут принять мирную сделку, подразумевающую отказ от территорий в пользу РФ. Посол Украины в Соединенном Королевстве также подчеркнул, что безопасность гораздо важнее, нежели утраченные территории.  

При этом автор материала акцентировал внимание на том, что это очень тонкий , но глубокий сдвиг в риторике Киева.

# Международная политика # Валерий Залужный # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Киселёв: слова Путина на встрече глав СМИ стран БРИКС стали сенсацией
20 октября 2024 12:40

Киселёв: слова Путина на встрече глав СМИ стран БРИКС стали сенсацией

Киселев: главы ведущих СМИ БРИКС смогли накоротке пообщаться с Путиным
20 октября 2024 12:36

Киселев: главы ведущих СМИ БРИКС смогли накоротке пообщаться с Путиным

Осталось 2-4 года. Олимпийский чемпион по велоспорту умирает от рака
20 октября 2024 12:15

Осталось 2-4 года. Олимпийский чемпион по велоспорту умирает от рака