Экс-главком и действующий посол Украины в Великобритании сообщил, что Украина может отдать часть территории страны ради мира в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

В материала издания говорится, что Залужный намекнул, что в Киеве могут принять мирную сделку, подразумевающую отказ от территорий в пользу РФ. Посол Украины в Соединенном Королевстве также подчеркнул, что безопасность гораздо важнее, нежели утраченные территории.

При этом автор материала акцентировал внимание на том, что это очень тонкий , но глубокий сдвиг в риторике Киева.