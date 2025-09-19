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Новости по тегу #Вадим Кудин

Честный разговор без запретных тем – как прошла акция «Беларусь адзiная»
19 сентября 2025 14:52

Честный разговор без запретных тем – как прошла акция «Беларусь адзiная»

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию
26 января 2025 12:17

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?
30 апреля 2024 17:28

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития
07 ноября 2023 12:01

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития

Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»
26 мая 2023 14:27

Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»

Митинги в поддержку пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии прошли в Беларуси
06 февраля 2023 18:17

Митинги в поддержку пострадавших при землетрясениях в Турции и Сирии прошли в Беларуси

Каково это – родиться 3 июля? Три истории белорусов, которые празднуют день рождения со всей страной
03 июля 2022 17:33

Каково это – родиться 3 июля? Три истории белорусов, которые празднуют день рождения со всей страной

«Мы ими гордимся». Вот как в Беларуси поздравляют ветеранов с Днём Победы. Несколько историй
08 мая 2022 19:50

«Мы ими гордимся». Вот как в Беларуси поздравляют ветеранов с Днём Победы. Несколько историй

Вадим Кудин: больно смотреть на то, что происходит в европейских странах. Кощунственно делать так с памятниками
08 мая 2022 19:44

Вадим Кудин: больно смотреть на то, что происходит в европейских странах. Кощунственно делать так с памятниками

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег
06 мая 2022 19:44

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег