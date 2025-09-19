Новости по тегу #Вадим Кудин

Прямой диалог с представителями власти, депутатами, руководителями предприятий и общественными деятелями стирает все барьеры. На любой, даже самый острый вопрос – исчерпывающий ответ.
«Белорусским республиканским союзом молодежи проводится такая акция «Твой голос первый» для впервые голосующих. Их в стране 88 тысяч всего. И на вечер 25 января почти 60 тысяч впервые голосующих».
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