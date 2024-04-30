В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

160 участников со всего Советского района собрал этап военно-патриотического конкурса «Орленок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это старшеклассники в возрасте от 14 до 17 лет. Всего 16 команд. Соревновались по таким дисциплинам, как строевая подготовка, пулевая стрельба и интеллектуальный квиз на знание истории.

Степан Остапюк, ученик гимназии № 6:

Мы задолго начали подготовку – наверное, за месяц. Это был нелегкий месяц. Мы готовили строевую, подтягивались по физо. Очень важно проявить высокий дух патриотизма.

Дмитрий Синицкий, военный комиссар Советского района:

Участие в этой игре показывает свое отношение к нашему государству. Наши деды и прадеды подарили нам самое дорогое – мир и независимость нашего государства. Нынешнее поколение с гордостью несет знамя Победы. Когда-то это знамя надо будет передать молодому поколению.