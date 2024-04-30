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В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

30 апреля 2024 17:28
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160 участников со всего Советского района собрал этап военно-патриотического конкурса «Орленок», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?-1

Это старшеклассники в возрасте от 14 до 17 лет. Всего 16 команд. Соревновались по таким дисциплинам, как строевая подготовка, пулевая стрельба и интеллектуальный квиз на знание истории.

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?-4

Степан Остапюк, ученик гимназии № 6:
Мы задолго начали подготовку – наверное, за месяц. Это был нелегкий месяц. Мы готовили строевую, подтягивались по физо. Очень важно проявить высокий дух патриотизма.

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?-7

Дмитрий Синицкий, военный комиссар Советского района:
Участие в этой игре показывает свое отношение к нашему государству. Наши деды и прадеды подарили нам самое дорогое – мир и независимость нашего государства. Нынешнее поколение с гордостью несет знамя Победы. Когда-то это знамя надо будет передать молодому поколению.

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?-10

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Основные цели этих соревнований, военно-патриотических игр, – привить чувство любви к Родине.

Лучшая команда представит Советский район на городском этапе соревнований, который состоится в мае. Военно-патриотический конкурс «Орленок» проходит ежегодно на протяжении четверти века.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Кудин

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