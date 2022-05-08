«Мы ими гордимся». Вот как в Беларуси поздравляют ветеранов с Днём Победы. Несколько историй
Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.
Для ветеранов, которым возраст и здоровье не позволяют принять участие в торжествах лично, небольшие концерты с песнями военных лет организовали прямо под окнами.
О празднике с доставкой на дом – Оксана Семашко.
Мы ими гордимся и всем нашим детям ставим в пример.
У Седовых благодатная свадьба – 70 лет. И еще одна юбилейная дата. На неделе Ивану Васильевичу исполнилось 95. Ветерана приехали поздравить родные из Москвы и Санкт-Петербурга. Белорусам и россиянам болит, а вот на контрасте в отдельных странах память о Великой Победе ровняют с землей.
«Никогда чтобы не было тут вражьей ноги». О чем сказал белорусский ветеран накануне Дня Победы, читайте здесь.
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Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Закладывали аллею Корженевскому. Присутствовала дочь Корженевского Николая Константиновича. И вот сейчас там, где наш подпольщик жил, мы планируем заложить памятный знак.
Военные музыканты дотронулись до струн души каждого, кто стал очевидцем их выступления во дворе...
– Спасибо за Победу от лица молодежи!
– Мы очень вам всем благодарны.
Хоть потехе был час, но время дела: молодежь предлагает и помощь – навести порядок в квартире или прополоть грядки.
Пока сохраняется связь поколений, мы будем жить и помнить подвиг тех, кто погиб, и тех, кто спасся, кто трудился в поле и на заводе, кто в годы беспощадных бомбежек сохранил своих детей и дал нам и нашим детям жизнь. Каждого героя и наследников победителей с наступающим Днем Великой Победы!