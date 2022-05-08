«Мы ими гордимся». Вот как в Беларуси поздравляют ветеранов с Днём Победы. Несколько историй

Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.

Для ветеранов, которым возраст и здоровье не позволяют принять участие в торжествах лично, небольшие концерты с песнями военных лет организовали прямо под окнами. О празднике с доставкой на дом – Оксана Семашко.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Закладывали аллею Корженевскому. Присутствовала дочь Корженевского Николая Константиновича. И вот сейчас там, где наш подпольщик жил, мы планируем заложить памятный знак.

Военные музыканты дотронулись до струн души каждого, кто стал очевидцем их выступления во дворе...

– Спасибо за Победу от лица молодежи!

– Мы очень вам всем благодарны.

Хоть потехе был час, но время дела: молодежь предлагает и помощь – навести порядок в квартире или прополоть грядки.