Вадим Кудин: больно смотреть на то, что происходит в европейских странах. Кощунственно делать так с памятниками

Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой.

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Больно смотреть на то, что происходит в соседних европейских странах, потому что наш советский солдат в том числе участвовал в освобождении их стран. И это кощунственно делать так с памятниками, с живыми памятниками, можно сказать, той холодной, дикой и жесткой войны, поэтому мы обязательно не дадим и нашему поколению, и европейским странам забыть о той Великой Победе, которую принес советский солдат.

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