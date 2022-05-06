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«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег

06 мая 2022 19:44
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Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К памятному флешмобу столичного масштаба подключилась Оксана Семашко.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-1

За три дня до празднования Великой Победы в Минске благодарные потомки устремляют свои взгляды в надгробия тех, кто сам не уцелел в войне ради того, чтобы мы сегодня жили.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-4

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:  
Мы находимся на территории кладбища военного, где мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые погибли вчера для нашего светлого и яркого неба сегодня.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-7

Мемориалы сегодня утопают в цветах. Под ними покоятся наши солдаты. И земля, в которой многие бойцы уснули совсем молодыми, еще будто дышит и кричит от боли: «Чтобы помнили».  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-10

Елена Нестерович, педагог социальный Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:
Чтобы война не повторилась, для того, чтобы мы жили под мирным небом, для того, чтобы весь ужас войны остался только на бумаге, только в воспоминаниях и кинокадрах.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-13

Диана Боганесян, ученица Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:  
Участвуем в автопробеге, чтобы отдать дань памяти тем, кто освободил нас от фашистов. У меня вот тоже родственники были на войне, прадедушка.  

Едем дальше. Столичный микрорайон «Масюковщина» и еще одно свидетельство зверств нацистов – «Шталаг-352».  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-16

Оксана Семашко, корреспондент:  
По разным данным, здесь погибли больше 80 тысяч узников – от издевательств, истощения и болезней. Имена большинства из них неизвестны до сих пор.  

Сегодня здесь небывалое число молодежи и детей. А вот живых свидетелей войны все меньше.  

«Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную (здесь подробнее).  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-19

Наши солдаты и офицеры совершили подвиг для всего человечества. Белорусские парламентарии уже в этом году доказали, что мы не позволим допустить посягательства на историю – былую и современную.  

Любецкая: есть вечные ценности – уважение к своему прошлому, к тем, кто внес вклад в развитие страны (подробнее тут).  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-22

Девятый километр Московского шоссе. В братской могиле захоронены 30 тысяч военнопленных и мирных жителей. Сегодня во время минуты молчания каждый участник автопробега задумался о своем личном, но общем для всех – сохранении мира и спокойствия без свиста пуль над головой.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-25

Владислав Качан, курсант Военной академии Беларуси:  
В этот день мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей отчизны в годы Великой Отечественной войны. Кто своим ратным трудом укреплял боевую мощь Белорусского Краснознаменного военного округа. В этот день мы чествуем тех, кто служил и служит в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Наше поколение благодарно за мирное небо над головой, за жизнь, данную нам.  

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег-28

Но пока связь между патриотами разных возрастов сохраняется, уничтожить наше благополучие не удастся. Уже через 3 дня в День Великой Победы белорусы выйдут на шествие поколений, чтобы в очередной раз показать всему миру образец человечности, добропорядочности и дружелюбия.  

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# Великая Отечественная война # общество # Вадим Кудин # Елена Нестерович # Диана Боганесян # Оксана Семашко # Владислав Качан # Фотофакт

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