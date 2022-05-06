«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошёл патриотический автопробег

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К памятному флешмобу столичного масштаба подключилась Оксана Семашко.

За три дня до празднования Великой Победы в Минске благодарные потомки устремляют свои взгляды в надгробия тех, кто сам не уцелел в войне ради того, чтобы мы сегодня жили.

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Мы находимся на территории кладбища военного, где мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые погибли вчера для нашего светлого и яркого неба сегодня.

Мемориалы сегодня утопают в цветах. Под ними покоятся наши солдаты. И земля, в которой многие бойцы уснули совсем молодыми, еще будто дышит и кричит от боли: «Чтобы помнили».

Елена Нестерович, педагог социальный Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:

Чтобы война не повторилась, для того, чтобы мы жили под мирным небом, для того, чтобы весь ужас войны остался только на бумаге, только в воспоминаниях и кинокадрах.

Диана Боганесян, ученица Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:

Участвуем в автопробеге, чтобы отдать дань памяти тем, кто освободил нас от фашистов. У меня вот тоже родственники были на войне, прадедушка. Едем дальше. Столичный микрорайон «Масюковщина» и еще одно свидетельство зверств нацистов – «Шталаг-352».

Оксана Семашко, корреспондент:

По разным данным, здесь погибли больше 80 тысяч узников – от издевательств, истощения и болезней. Имена большинства из них неизвестны до сих пор. Сегодня здесь небывалое число молодежи и детей. А вот живых свидетелей войны все меньше. «Он мой любимый дедушка». Школьники рассказали о родственниках, прошедших Великую Отечественную (здесь подробнее).

Наши солдаты и офицеры совершили подвиг для всего человечества. Белорусские парламентарии уже в этом году доказали, что мы не позволим допустить посягательства на историю – былую и современную. Любецкая: есть вечные ценности – уважение к своему прошлому, к тем, кто внес вклад в развитие страны (подробнее тут).

Девятый километр Московского шоссе. В братской могиле захоронены 30 тысяч военнопленных и мирных жителей. Сегодня во время минуты молчания каждый участник автопробега задумался о своем личном, но общем для всех – сохранении мира и спокойствия без свиста пуль над головой.