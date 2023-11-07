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Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития

07 ноября 2023 12:01
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Новости Беларуси. Первые соревнования 7 ноября принял обновленный стадион «Полесье» в Лельчицах. Открытие долгожданного объекта стало радостным событием для юных спортсменов, их тренеров и любителей активного образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития-1

Игор Камилли, национальный секретарь партии «Социалистическая родина» (Италия):
Я уже второй раз в Беларуси на 7 ноября. Мы здесь потому, что этот праздник до сих пор актуален, праздник для всех, кто заинтересован в солидарности, отстаивать права трудового народа.

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития-4

Ровно 90 лет назад в Минске торжественно открыли памятник Ленину. И это уже традиция: на каждую годовщину Октябрьской революции здесь, у Дома правительства, собираются представители общественных объединений и организаций, молодежь.

Митинг, посвященный годовщине Великого Октября, проходит в Минске.

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития-7

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Это важный день в истории, в том числе становления белорусского государства. Это исторический день, и мы видим, что если есть такие праздники, то белорусская нация и народ будут жить, развиваться.

Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития-10

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, история, память о наших исторических событиях – залог, фундамент нашего будущего. Мы сегодня не перечеркиваем ни один период исторического развития нашей страны и четко отдаем себе отчет, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это сегодня то историческое событие, которое позволило появиться на политической карте мира первому белорусскому национальному государству. Сегодня мы уже суверенная независимая Республика Беларусь. Естественно, мы никому не отдадим нашу страну, никому не позволим указывать, что нам делать, как нам жить и по какому пути двигаться.

Великий Октябрь – фундамент и ориентир современного социального государства, отмечают эксперты.

# Праздничные даты # общество # Вадим Кудин # Сергей Клишевич # Фотофакт

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