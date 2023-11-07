Сергей Клишевич: Беларусь не перечёркивает ни один период своего исторического развития

Новости Беларуси. Первые соревнования 7 ноября принял обновленный стадион «Полесье» в Лельчицах. Открытие долгожданного объекта стало радостным событием для юных спортсменов, их тренеров и любителей активного образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игор Камилли, национальный секретарь партии «Социалистическая родина» (Италия):

Я уже второй раз в Беларуси на 7 ноября. Мы здесь потому, что этот праздник до сих пор актуален, праздник для всех, кто заинтересован в солидарности, отстаивать права трудового народа.

Ровно 90 лет назад в Минске торжественно открыли памятник Ленину. И это уже традиция: на каждую годовщину Октябрьской революции здесь, у Дома правительства, собираются представители общественных объединений и организаций, молодежь. Митинг, посвященный годовщине Великого Октября, проходит в Минске.

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Это важный день в истории, в том числе становления белорусского государства. Это исторический день, и мы видим, что если есть такие праздники, то белорусская нация и народ будут жить, развиваться.