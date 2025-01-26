Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию

Спокойный характер электоральной кампании констатируют в Центре общественного наблюдения за выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Центр общественного наблюдения за выборами 26 января начал свою работу в 8 утра. На протяжении всего дня здесь будет аккумулироваться вся информация от наблюдателей о ходе голосования и возможных нештатных ситуациях. Отмечу, только от крупнейших общественных объединений, политических партии выдвинуто свыше 35 тысяч национальных наблюдателей. Нам удалось пообщаться с одним из них.

Вадим Кудин, национальный наблюдатель на выборах Президента Беларуси:

Был случай, избиратель получил бюллетень, проголосовал и хотел сфотографировать заполненный бюллетень. Но мы знаем, что это запрещено законодательством. И сам избиратель спросил разрешения у председателя комиссии. Председатель вежливо отказал и предложил сфотографировать, как избиратель бросает в ящик для голосования свой бюллетень в сложенном виде. Это один из таких, можно сказать, курьезных случаев. В целом, избирательная кампания на моем участке, где я осуществляю наблюдение, организована в соответствии с избирательным кодексом. Алеся Иванова:

К голосованию на президентских выборах активно подключаются белорусы разных возрастов. Активное участие в этой электоральной кампании принимает и молодое поколение. Так, только от Белорусского республиканского союза молодежи выдвинуто порядка 4 600 наблюдателей. Нам удалось пообщаться с представителем БРСМ Александром Иваненко. Александр, здравствуйте. Вы как представитель молодежи расскажите, насколько молодое поколение активно в эту электоральную кампанию, в частности, в основной день голосования.

Александр Иваненко, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

На самом деле это очень важно. Молодежь Беларуси понимает свою ответственность за свой голос и за свой выбор. Поэтому действительно очень активно принимают участие как сегодня, так и в период досрочного голосования. Белорусским республиканским союзом молодежи проводится такая акция «Твой голос первый» для впервые голосующих. Их вообще в стране 88 тысяч всего. И вот на вечер 25 января почти 60 тысяч впервые голосующих. Это порядка 70 % от тех, кто имеет право на свое первое волеизъявление. Они уже отдали свой голос. И это на самом деле очень большие цифры, которые подчеркивают то, что молодежи очень важно прийти и отдать свой голос. На протяжении всего дня в Центре общественного наблюдения за выборами работает и горячая телефонная линия. К слову, только с утра поступило порядка 20 звонков. Предлагаем послушать, что же волнует людей.

Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами:

По-прежнему в топе и на первом месте вопрос, как найти свой участок. Мы тут же консультируем граждан, чтобы им было удобно. Есть, к сожалению, уже вопросы от граждан, которые не побеспокоились о предварительном включении их в списки для голосования. Звонят с несколько такой даже обидой, но сегодня, и об этом сказал четко Игорь Васильевич, и об этом говорит наше законодательство, можно проголосовать только по месту регистрации.