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Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»

26 мая 2023 14:27
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Новости Беларуси. Учредительные конференции по созданию оргструктур партии «Белая Русь» прошли в ряде районов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»-1

Белорусский национальный технический университет стал площадкой для Советского районного отделения. Председателем которого стал ректор БНТУ Сергей Харитончик. В учредительной конференции приняло участие более 200 человек. Это представители медицины, образования, науки и культуры.  

Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»-4

Елена Полоневич, директор школы № 76: 
Эта идея давно требовала воплощения, общественное объединение великолепно, оно существует давно, но все-таки хотелось бы, чтобы это вылилось в то, что это будет партия. Есть люди, которые состоят в общественном объединении, но я так думаю, что в перспективе многие задумаются о том, чтобы стать членом партии.  

Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»-7

Вадим Кудин, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»: 
До начала мероприятия, конференции подходили, общались, говорили спасибо большое. Потому что, действительно, эти новость и мысли витали давно о создании единой консолидирующей партии (именно «Белая Русь»), которая объединяет не просто граждан, а действительно патриотов своей страны, которые готовы на мир и созидание ради своей страны.  

Минскую городскую учредительную конференцию планируют провести в июле. 

# Белая Русь # общество # Сергей Харитончик # Вадим Кудин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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