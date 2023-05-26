Представители медицины, образования и науки. В Минске прошли конференции по созданию оргструктур «Белой Руси»

Новости Беларуси. Учредительные конференции по созданию оргструктур партии «Белая Русь» прошли в ряде районов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусский национальный технический университет стал площадкой для Советского районного отделения. Председателем которого стал ректор БНТУ Сергей Харитончик. В учредительной конференции приняло участие более 200 человек. Это представители медицины, образования, науки и культуры.

Елена Полоневич, директор школы № 76:

Эта идея давно требовала воплощения, общественное объединение великолепно, оно существует давно, но все-таки хотелось бы, чтобы это вылилось в то, что это будет партия. Есть люди, которые состоят в общественном объединении, но я так думаю, что в перспективе многие задумаются о том, чтобы стать членом партии.