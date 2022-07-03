Каково это – родиться 3 июля? Три истории белорусов, которые празднуют день рождения со всей страной

Новости Беларуси. Наш следующий репортаж о белорусах, которые уже научились сочетать личное и государственное. Кто празднует день рождения со всей страной? Об особой дате в судьбе Беларуси и белорусов репортаж Виктории Ходосок в программе «Неделя» на СТВ. В семье Кудиных сегодня двойной праздник – вместе с государственным она отмечает и личный. У младшего сына Димы день рождения. Раннее утро 3 июля шесть лет назад Вадим Кудин, наверное, помнит как сейчас: звонок в районе полчетвертого и радостная новость – в такой день в семье прибавление.

Вадим Кудин, житель Минска:

Как сейчас помню, мы с моей мамой варили бульон. В 7 часов отвез в роддом этот бульон Лене, чтобы она покушала, а сам на работу поехал. Все поздравляли. Это действительно двойной праздник. Прежде всего это гордость большая и за страну, и за нашего малыша.

Вадим и Елена воспитывают детей настоящими патриотами. То, что 3 июля, – одна из важнейших дат в календаре белорусской национальной памяти, и то, что за этой датой, – тысячи погибших, и Денис, и Дима знают. Папа с мамой о страницах прошлого не только рассказывают, но и показывают все, что с ними связано. Вадим Кудин:

Мы постоянно с нашими ребятами – Денисом, Димой – с супругой Еленой участвуем в автопробегах, посвященных началу Великой Отечественной войны, трагедии в Хатыни, 9 Мая участвуем в возложении цветов на площади Победы, к обелиску возлагаем цветы. То есть это не ограничивается какими-то точечными мероприятиями, поэтому это у нас уже в крови.

Денис Кудин, житель Минска:

Много где были. Мы были в Хатыни. Ну а больше всего мне запомнилась Брестская крепость. Мне очень жалко людей, которые невинно погибли. Вадим Кудин:

Главная задача для каждого белоруса сейчас, на данном этапе, мы видели и 2020 год, – именно сейчас консолидироваться, чтобы и старшее поколение, и младшее, подрастающее, мы были монолит. С подарками и хорошим настроением, а повод для этого действительно есть, и Настя Браим. Она тоже сегодня именинница – ей 14 лет.

Однако юный возраст сопровождают довольно-таки взрослые мысли. Кем только Настя в будущем ни мечтает стать – мама Ирина подмечает: ребенок в активном поиске себя – от ветеринара до юриста. Но есть и новый, как оказалось, неожиданный выбор.

Анастасия Браим, жительница Минска:

Я очень сильно хочу изменить мнение об учителях. Давать детям знания. Чтобы они не уходили из школы и плакали, что вот, учитель такой-то, такой-то, а чтобы ученик стремился к тому, чтобы учиться, потому что ему это нравится. Сегодня у современных детей гораздо больше возможностей, и каждый родитель это прекрасно понимает. В свою очередь у этого и обратная сторона: ценность со временем возрастает.

Ирина Браим, жительница Минска:

Да, действительно, детство у меня было совсем другое. У нас не было таких привилегий. У нас не было такого кайфа, как сейчас у нашей молодежи. Страна совсем изменилась, совсем все по-другому стало. Исторически значимая дата в судьбе родной страны стала значимой и в биографии Виктории Цыгановой. Сегодня она отмечает свой 33-й день рождения. Связь двух праздников в шутку называет выгодной.

Виктория Цыганова, жительница Могилева:

В обычную дату забывают иногда поздравить. А тут – о! – у всех выходной, праздник, большое торжество, нужно еще позвонить поздравить. А если серьезно, то, безусловно, и для нее самой, и для ее семьи 3 июля – дата, ставшая предвестником Великой Победы. И она более чем уверена, что народное решение на референдуме в 1996-м – абсолютно правильный выбор.

Сегодня мы пишем новую историю, при этом не забывая о прошлом, и в основе, конечно, патриотизм. Это, кстати, то, что Виктория Цыганова перенимала в свое время от родителей и теперь уже передает своим детям вместе с материнской любовью. Виктория Цыганова:

Да, это любовь к Родине, к своей семье, любовь к своим родителям. Я в понятие «патриотизм» вкладываю все. Я люблю нашу страну. Я никогда этого не стеснялась говорить. Я, наверное, не совсем тот патриот, который будет с флагом бежать впереди всех, но в толпе я 100 % буду идти.