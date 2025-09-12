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Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска

12 сентября 2025 10:32
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Благоустройство столицы, белорусское гостеприимство на фоне закрытия Польшей границы и церемония бракосочетания с участием Президента. Александр Лукашенко сегодня, 12 сентября, ознакомился с реконструированным комплексом «Лошицкий» в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска-2

Объект долгое время не мог найти инвесторов, кто вдохнул бы новую жизнь в постройки XVIII века. В 2023 году возродить «Лошицкий» решилось государство. Коллектив Стройтреста №1 занялся реставрацией, главный принцип которой – минимальное вмешательство и сохранение исторического вида. Ориентировались на архивные снимки. Как отметил Президент, это соответствует политике развития Минска – столицу нельзя перенаселять, застраивать «стекляшками и бетоном».

Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Александр Григорьевич, восстановили трубу. Давно такую кладку не делали, но наши строители сумели сделать в первозданном виде.

Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска-6

Глава государства заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ходе благоустройства столицы. По многим направлениям план перевыполнен или близок к завершению. От улично-дорожной сети до зон отдыха работы ведутся комплексно и, что примечательно, с участием минчан.

Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска-8

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Новое направление – это работа с населением по гражданским инициативам, где люди, в том числе за свои деньги, предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов на население 40 тысяч.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это должно быть задачей для глав твоих администраций. У тебя девять? 

Владимир Кухарев:
Да

Александр Лукашенко:
Девять. Ну вот надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый же должен хоть небольшую копейку вместе с государством.

Владимир Кухарев:
А всего в этом году за счет средств населения внесено 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Александр Лукашенко:
Это небольшие деньги для Минска. Надо этим заниматься, потому что это же для людей. Это для них, для детей. 

Владимир Кухарев:
У них остается, они ухаживают.

Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска-10

Внешне здания комплекса отсылают к собственным прообразам из XVIII века, но функция теперь другая – востребованная у минчан и не только. Это мини-отель на 13 номеров, ресторан, вмещающий 300 человек. А вот бывшая винокурня стала Дворцом бракосочетаний. На первой церемонии там был и Президент, поздравивший молодоженов. Также глава государства пообщался со строителями комплекса «Лошицкий». Говорили об уборочной кампании и видах на урожай, а также о перспективах развития столицы.

# Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Год благоустройства

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