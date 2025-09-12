Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска

Благоустройство столицы, белорусское гостеприимство на фоне закрытия Польшей границы и церемония бракосочетания с участием Президента. Александр Лукашенко сегодня, 12 сентября, ознакомился с реконструированным комплексом «Лошицкий» в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект долгое время не мог найти инвесторов, кто вдохнул бы новую жизнь в постройки XVIII века. В 2023 году возродить «Лошицкий» решилось государство. Коллектив Стройтреста №1 занялся реставрацией, главный принцип которой – минимальное вмешательство и сохранение исторического вида. Ориентировались на архивные снимки. Как отметил Президент, это соответствует политике развития Минска – столицу нельзя перенаселять, застраивать «стекляшками и бетоном».

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Александр Григорьевич, восстановили трубу. Давно такую кладку не делали, но наши строители сумели сделать в первозданном виде.

Глава государства заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ходе благоустройства столицы. По многим направлениям план перевыполнен или близок к завершению. От улично-дорожной сети до зон отдыха работы ведутся комплексно и, что примечательно, с участием минчан.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Новое направление – это работа с населением по гражданским инициативам, где люди, в том числе за свои деньги, предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов на население 40 тысяч.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это должно быть задачей для глав твоих администраций. У тебя девять?

Владимир Кухарев:

Да.

Александр Лукашенко:

Девять. Ну вот надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый же должен хоть небольшую копейку вместе с государством.

Владимир Кухарев:

А всего в этом году за счет средств населения внесено 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Александр Лукашенко:

Это небольшие деньги для Минска. Надо этим заниматься, потому что это же для людей. Это для них, для детей.

Владимир Кухарев:

У них остается, они ухаживают.