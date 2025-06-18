В Большом театре прошла премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева»

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан: В нашей постановке, и, я думаю, зрители это увидят, есть еще определенные актерские требования, собственно, даже где-то требования к внешности определенные, потому что у нас Жанна – это девушка, где показан весь ее путь.

Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, народный артист России:

Мы все предлагали максимум усилий для того, чтобы зритель сидел на краешке стула и боялся пропустить хотя бы одну секунду, потому что нам хочется реконструировать то ощущение, которое было у зрителя 150 лет назад. Когда никто этого не видел и не слышал, и ты первый раз при этом присутствуешь. Ты не на социальном ритуале, когда тебе скучно, а ты при событии, которые заставляют тебя думать, чувствовать и ощущать.

Опера из категории забытых шедевров. Все сошлось, чтобы поставить этот спектакль в Беларуси – наличие прекрасных певцов, хора и оркестра. Понять подтексты и ассоциации зрителю помогает впечатляющая сценография.