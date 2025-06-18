Прямой эфир

В Большом театре прошла премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева»

18 июня 2025 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Большом театре Беларуси состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева». Спектакль стал заключительной премьерой 92 сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Большом театре прошла премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева»-2

Оперу «Орлеанская дева» называют гигантским музыкальным полотном, постановка на сцене Большого театра представлена впервые. К слову, этот год объявлен в театре Годом Чайковского, он приурочен к 185-летнему юбилею композитора.

В Большом театре прошла премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева»-4

Артем Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан:
В нашей постановке, и, я думаю, зрители это увидят, есть еще определенные актерские требования, собственно, даже где-то требования к внешности определенные, потому что у нас Жанна – это девушка, где показан весь ее путь. 

В Большом театре прошла премьера оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева»-6

Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, народный артист России:
Мы все предлагали максимум усилий для того, чтобы зритель сидел на краешке стула и боялся пропустить хотя бы одну секунду, потому что нам хочется реконструировать то ощущение, которое было у зрителя 150 лет назад. Когда никто этого не видел и не слышал, и ты первый раз при этом присутствуешь. Ты не на социальном ритуале, когда тебе скучно, а ты при событии, которые заставляют тебя думать, чувствовать и ощущать.

Опера из категории забытых шедевров. Все сошлось, чтобы поставить этот спектакль в Беларуси – наличие прекрасных певцов, хора и оркестра. Понять подтексты и ассоциации зрителю помогает впечатляющая сценография.

# Театр # Большой театр оперы и балета в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Спектакль «Брама неўміручасці» покажут в последний день фестиваля «Перамога». Режиссёр о том, почему это нужно увидеть
29 мая 2025 09:39

Спектакль «Брама неўміручасці» покажут в последний день фестиваля «Перамога». Режиссёр о том, почему это нужно увидеть

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске
28 мая 2025 13:39

Национальный форум «Музеи Беларуси» проходит в Минске

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
20 мая 2025 13:42

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»