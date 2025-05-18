Проводят кастинги! Кадровый голод в театре – каких актёров ищут? Рассказал Сергей Медведев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Кадровый голод, присутствующий практически всегда и постоянно, он может выражаться не только в том, что у нас некому играть, то есть нет в наличии, например, количества артистов. Они есть, но кадровый голод театра выражается чаще всего в том, что вот сегодня у нас, например, категорическая недостаточность актеров мужчин 35-40+. Средний возраст.

Потому что эти роли характерные. Их молодой человек не сыграет. Слишком взрослый человек их тоже не сыграет. Другая фактура.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

И как вы решаете эти проблемы?

Сергей Медведев:

Ищем.

Александр Осенко:

А где ищете?

Сергей Медведев:

Да везде. Вот вы не поверите, везде. Мы проводим кастинги. Это больше касается эстрадных исполнителей. И то, что касается концертной части. Поиск персонажей, людей – ведь это не может быть просто какой-то человек с улицы. Это должен быть человек с профильным образованием, с тем, чтобы у него были возможности работать в синтетическом жанре. Поэтому сумма этих требований, она весьма объемная.