В Раковском предместье артисты Нового драматического театра представили исторический спектакль

Театральная гостиная в Раковском предместье Минска во время летнего музыкально-туристического сезона радует постановками как профессиональных актеров больших театров, так и молодых дарований из студий и детских школ искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы за ценой не постоим» – работа труппы Нового драматического театра. Постановка объединяет прозу, поэзию и песни. В основе спектакля – реальные истории о трагедии и героизме белорусского народа во время Великой Отечественной войны.

Арина Марзан: Я пришла на этот концерт с мамой, с папой и со своим младшим братом, потому что хочу помнить прошлое своей Беларуси и не забывать его.

Алла Карпикова:

Мы очень приветствуем такие концерты. Это так приятно, когда людей собирают и люди имеют возможность провести культурно свой досуг.

Оксана Баранок, актриса Нового драматического театра:

Мы рассказываем не только о подвигах и героях войны, а мы еще рассказываем о всех ужасах этой войны без прикрас. Нам, как артистам, очень сложно иногда бывает говорить монологи от лица тех людей, которые в то время испытали все тяжести войны. Зрителям сложно это слушать, но это, с другой стороны, объединяет нас всех вместе.