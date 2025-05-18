Сергей Медведев назвал основную миссию Молодёжного театра эстрады

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как сделать успешным конкретного артиста – у вас есть рецепты? Вы же еще себя позиционируете, наверное, как продюсерский центр?
Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:
Вы знаете, в некоторых моментах театр позволяет молодому талантливому человеку закрепиться на этой вот эстрадной стезе, на этой земле, заземлиться, встать на вот это крыло. Попасть в те проекты, в которые просто человек с улицы не попадет. Попасть на «Песню года», попасть в какие-то государственные специальные культурные мероприятия, на большую сцену, на телетрансляцию, получить эфир.
И поэтому театр как ступенька в данном случае очень помогает. Но ведь вы прекрасно знаете, что продюсерский центр берет артиста талантливого и бьет в него, вкладывая все ресурсы. Это инвестиции. При этом этот артист становится полностью зависим от этого. А мы должны привлекать молодежь, мы должны давать им путевку в жизнь. А не рядом пришел какой-то Петя Иванов…
Александр Осенко:
То есть основная все-таки миссия театра – это поиск молодых талантливых и, как говорится, вывод их на орбиту.
Сергей Медведев:
Совершенно верно, да. И отпускание в свое плавание. Именно так в далеком 1997 году театр открылся. Мы еще очень молодой театр, тем не менее 28 сезон играем уже. Когда глава государства открывал театр, и это записано и в уставе, когда Президент открывал, именно он и заложил эту суть. Чтобы молодые исполнители приходили и становились в один ряд с мэтрами, народными, заслуженными артистами.
Смотрели на них, получали от них, по крайней мере, какую-то эмоциональную поддержку, и выходили в свет, и сами становились заслуженными, народными, получали свой репертуар, получали свое творческое лицо. Чистой воды продюсерским центром нас называть нельзя, потому что за моей спиной стоит огромное количество народа – это их работа, это их хлеб. Поэтому мы работаем еще и на эти задачи.