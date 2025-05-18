Сергей Медведев назвал основную миссию Молодёжного театра эстрады

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как сделать успешным конкретного артиста – у вас есть рецепты? Вы же еще себя позиционируете, наверное, как продюсерский центр?

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Вы знаете, в некоторых моментах театр позволяет молодому талантливому человеку закрепиться на этой вот эстрадной стезе, на этой земле, заземлиться, встать на вот это крыло. Попасть в те проекты, в которые просто человек с улицы не попадет. Попасть на «Песню года», попасть в какие-то государственные специальные культурные мероприятия, на большую сцену, на телетрансляцию, получить эфир.

И поэтому театр как ступенька в данном случае очень помогает. Но ведь вы прекрасно знаете, что продюсерский центр берет артиста талантливого и бьет в него, вкладывая все ресурсы. Это инвестиции. При этом этот артист становится полностью зависим от этого. А мы должны привлекать молодежь, мы должны давать им путевку в жизнь. А не рядом пришел какой-то Петя Иванов…

Александр Осенко:

То есть основная все-таки миссия театра – это поиск молодых талантливых и, как говорится, вывод их на орбиту.