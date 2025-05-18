У нас в главной роли играет министр культуры! Это стало изюминкой мюзикла – Сергей Медведев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как работать с министром культуры?
Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:
Это накладывает, безусловно, отпечаток.
Александр Осенко:
Но это же тот же человек, что и был раньше.
Сергей Медведев:
Конечно, конечно. Но все равно ведь внутри этот груз ответственности. Временной ценз поменялся, безусловно, поэтому все это нужно учитывать. Мы, конечно, перекроили графики. Всегда уточняем. Ну и немножко усложнилась работа. Но согласитесь, это стало все-таки какой-то изюминкой, то, что у нас в главной роли мюзикла играет.
Александр Осенко:
Спрошу как опытного эффективного менеджера. К вам приходит министр культуры. Тот, кто курирует вашу отрасль. Нет такого: дайте, пожалуйста, вот столько?
Сергей Медведев:
Нет, конечно, потому что, если бы он пришел из сферы какой-то другой культуры, можно было бы как-то попытаться манипулировать. Но этот человек практически родившийся, выросший и живущий в театре, внутри этой сферы. Поэтому мы, конечно, не практикуем никаких, так сказать, особых подходов. Можем где-то посоветоваться, что-то проговорить, конечно, пользуясь тем, что мы близко часто общаемся по ходу его игры в спектаклях.