У нас в главной роли играет министр культуры! Это стало изюминкой мюзикла – Сергей Медведев

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как работать с министром культуры?

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Это накладывает, безусловно, отпечаток.

Александр Осенко:

Но это же тот же человек, что и был раньше.

Сергей Медведев:

Конечно, конечно. Но все равно ведь внутри этот груз ответственности. Временной ценз поменялся, безусловно, поэтому все это нужно учитывать. Мы, конечно, перекроили графики. Всегда уточняем. Ну и немножко усложнилась работа. Но согласитесь, это стало все-таки какой-то изюминкой, то, что у нас в главной роли мюзикла играет.