О миссии театра эстрады, монетизации и начале карьерного пути – большой разговор с Сергеем Медведевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады. Медведев пригласил сотрудников СТВ посетить самую популярную постановку Молодежного театра

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Мы, собственно, по переписке бюрократической давно уже знакомы, но встретились лично первый раз. Приглашаю вас и ваших коллег посетить один из самых популярных наших мюзиклов-биографий «Гурьянов». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом мюзикле даже министр культуры играет. Сергей Медведев:

Совершенно верно, да. Играет министр культуры главную роль. Поэтому это еще тоже подогревает наверняка интерес зрителя. Александр Осенко:

Спасибо! Сергей Медведев:

Ждем вас! Какая основная миссия Молодежного театра эстрады?

Александр Осенко:

Какая основная миссия театра эстрады и в каких постановках она вот сейчас отражается? Сергей Медведев:

Понимаете, что миссия театра, будь он театром большим или драматическим, обычным, либо театром эстрады, она ведь единая. Все-таки нести разумное, доброе, вечное, воспитывать человека, воспитывать самые хорошие черты. Но театр эстрады здесь, конечно же, стоит немножко особняком. Я везде из беседы в беседу повторяю эти тезисы, что эстрада – жанр легкий, это жанр развлекательный, от которого человек, приходя к нам, ну они ждут ну какой-то легкости, какого-то отдыха и не особенно, знаете, впадать в какие-то глубокие размышления. Но тем не менее последние годы, 5-6 лет, все-таки мы приобретаем другое лицо и стараемся поменять впечатление зрителя с этой легкости, чтобы заставить зрителя задуматься о чем-то. Поэтому у нас уже вот как несколько лет начали появляться произведения в жанре мюзикла, которые уже нельзя назвать развлекательными. Это полноценные спектакли, полноценное произведение, которое полюбилось зрителю, и мы над этим уже работаем. Отсюда появляются наши спектакли, посвященные в том числе событиям войны и памяти о Великой Победе. Поэтому постепенно театр эстрады перестает, конечно, быть чистой воды развлекательным. Безумие у нас сохранилось. У нас есть большое количество комедий различных, развлекательных мюзиклов, в том числе мы не обходим их сегодня, и серьезные темы. Каждый мюзикл, даже если это развлекательная история, все равно это история. Это безусловно какая-то завязка, какой-то конфликт.

Александр Осенко:

А для примера? Сергей Медведев:

Для примера, ну даже если самая-самая развлекательная история Джека Потрошителя, где разоблачается человеческая подлость и вот эта вот алчность людей, которые гонятся исключительно за деньгами. История мюзикла «Бурлеск», ну это уж очень поучительная. Рассказ поучительный о том, как молодая девушка из провинции добивается всего в шоу-бизнесе, несмотря на колоссальные преграды. Все равно это история о победе добра над злом. Каждая история, которая рассказывается со сцены. «Было ужасно страшно». Медведев рассказал, как стал руководителем

Александр Осенко:

Вы не любите точные науки и тут менеджмент. Вот когда прошел этот переломный момент? Менеджмент же предполагает точность, пунктуальность, ну та же математика. Сергей Медведев:

То же сольфеджио, гармония и все остальные точные науки в сфере искусства – это тоже требует определенного склада ума. В менеджменте так, пути господни неисповедимы. Я больше, наверное, больше 10-12-15 лет простоял на сцене и в коллективах художественного творчества, и сольно. Поэтому тоже казалось бы, ну вот человек уже работает в этой стезе, и ничего, а потом так получилось. Ну, с возрастом, с ходом жизни. Я женился. У меня родился сын, и как-то началось все. Потом просто предложили. Вот знаете, как бывает? Так, мне надо становиться менеджером, чиновником. Но нет же такого ни у кого. Потом предложили место в отделе культуры Заводского района. Есть вакансия ведущего специалиста в отделе культуры. Хочешь? Ну давайте попробуем. Александр Осенко:

Страшно было? Сергей Медведев:

Ужасно. Александр Осенко:

А что помогло? Сергей Медведев:

Люди вокруг. Люди, которые были, руководители мои. Начальника отдела Эдуард Антонович Богданович, который сегодня руководит Белорусским музеем архитектуры, и Галина Малиновская, моя коллега. Ну, много-много. Глава администрации Заводского района Юхнович Вячеслав Станиславович. Это все время люди. В любом случае любая биография – это история про людей, я убежден в этом. Здесь-то я как рыба в воде. Единственное, что чиновник не занимается ведь чистой воды культурой. Это все равно работа бюрократическая, работа с документооборотом, знание норм, различных норм законодательства. Пришлось учиться этому. Местами и скучно, но все равно компенсация была в том, что я остался именно потому, что это компенсировалось тем, какие результаты, как люди воспринимают работу, какие мероприятия получаются интересные. Медведев о молодых специалистах

Александр Осенко:

А как театр работы с молодыми специалистами? Откуда вы берете молодых исполнителей? Кастинги проводятся либо к вам люди приходят? Какая поддержка у государства к молодым, талантливым ребятам? Сергей Медведев:

Поддержка начинается с самого начала человека, когда он становится на какой-то свой жизненный путь. Ведь поддержка государства еще и в том, что, например, все учреждения и среднего специального, и высшего образования полностью обеспечивают весь необходимый набор того, что нужно молодому музыканту. Например, музыкальные инструменты, различная аппаратура и так далее. Много-много еще другого. Что касается молодого специалиста, тоже разные аспекты поддержки есть. Это и арендное жилье, это и различные выплаты, которые положены молодым специалистам. В этом смысле театр эстрады сейчас востребованная структура, потому что у нас уже сильно ужесточились требования и к молодым специалистам. Давно уже не было так, чтобы к нам пришел артист-вокалист и «Здравствуйте, я пою хорошие песни, хочу к вам». Александр Осенко:

Хорошо, раскройте секрет, как это проходит. Сергей Медведев:

Ну, это обычное, стандартное прослушивание, хоть для худсовета. Здесь важно то, чтобы этот человек еще параллельно кое-что умел. Он должен играть на сцене в драматическом. То есть, это ведь мюзикл, это не просто выход на сцену. Он должен играть, он должен какие-то азы хореографии понимать, условно быть вокалистом. А это дано не каждому. Александр Осенко:

А собеседование кто проводит? Худсовет? Сергей Медведев:

Художественный совет, да. Советуемся, смотрим, отслушиваем, узнаем, какие перспективы для себя человек видит в личностном развитии и в развитии в рамках театра. Что заходит аудитории? Менеджмент и монетизация в театре

Александр Осенко:

Вот тут вопрос про аудиторию, которая слушает ваши произведения. Вы же зал монетизируете, говоря таким языком бизнеса. Поэтому в любом случае вы, наверное, как директор понимаете, как менеджмент, что залетает в аудиторию, скажу такое слово, что не залетает в аудиторию? Сергей Медведев:

Это наша главная задача. Мы государственное учреждение. У меня 130 человек в штате, которым нужно регулярно платить заработную плату, обеспечивать иное содержание, всякие арендные вопросы, коммунальные, эксплуатационные. Огромное количество вопросов, на которые мы должны сами заработать. Александр Осенко:

Вот как строится репертуар вашего театра? Сергей Медведев:

Мы стараемся найти баланс. Это всегда поиск баланса. Мы не можем полностью уйти исключительно в развлекательный жанр, хотя это всегда соблазн, потому что на это лучше ходят, лучше идут, лучше покупают. Ни в коем случае государственный театр в Беларуси не может уйти от освещения каких-то важных глубоких тем. Поэтому для нас это тоже одна из задач, поставленных уже учредителем, Министерством культуры и государством в его лице. Еще есть детские произведения, но ведь детскую аудиторию мы тоже не можем оставить без внимания. Поэтому формирование репертуара – это всегда поиск баланса. «Незабываемое впечатление, которое нигде не купишь потом» – о детстве в деревне

Александр Осенко:

К бабушке с дедушкой часто ездили в деревню? Сергей Медведев:

К бабушке ездил в деревню. У меня та бабушка, которая жена военного, они все время в военном городке, то есть это не деревня. А у папы, да, бабушка, настоящая деревня. Все по-настоящему. Один раз пас коров в качестве развлечения. Я подумал, как же это интересно. Я понял очень быстро все, начиная с момента подъема. Времени подъема. Александр Осенко:

А во сколько вставали? В пять, шесть? Сергей Медведев:

Нет, по-моему, в четыре уже выход. Это ведь самый разгар лета, самые короткие ночи. Поэтому в четыре подъем, и начало пятого уже пошел в поле. Очень плохо, когда у ребенка нет этих впечатлений. Побыть у бабушки в деревне. Потому что это тоже незабываемое впечатление. Особое. Где нигде не купишь потом. Александр Осенко:

В клуб на дискотеку ходили? Сергей Медведев:

А я еще маленький был. Я мог возле клуба постоять, где кавалер моей двоюродной сестры мог потом меня прокатить до дому на мотоцикле «Ява». Александр Осенко:

«Ява» в то время был серьезный аппарат. Сергей Медведев:

Да, поэтому пока мне было не до дискотек, но зато и речка, и озеро, и рыбалка, и этот вот треск печи утром. Медведев рассказал, как сделать театральный проект успешным

Александр Осенко:

Какие формы вы видите именно в дальнейшем? Сергей Медведев:

Театр эстрады пользуется тем, что это необычное драматическое учреждение, у нас есть замечательный мюзикл «Як ноч стала дзяўчынай». Это такая полумифическая, полуфантасмагорическая история, но тем не менее она сделана на белорусском языке. Я полагаю, что это тоже один из способов погрузить в какую-то именно белорусскую идентичность. Ну и, наверное, постановка спектаклей по нашим историческим фактам. Причем и древнейшие истории, и новейшие истории. Для нас тоже это интересно. Только это всегда идет поиск формы. Если мы определились с содержанием, то с формой. Это, наверное, самая сложная задача режиссера, постановщиков, художников, музыкантов. А уже работа руководства, как вы говорите, менеджера, это нужно обернуть в поступаковку и предложение той категории зрителей, которая на это будет реагировать правильно. У солянки есть рецепт. А как сделать успешным театральный проект – это работа людей. Зарубежные гастроли – что брать из белорусских продуктов?

Александр Осенко:

Выезжаете за границу на гастроли? Сергей Медведев:

Редко. Я имею в виду за какую-то европейскую границу, например. Мы больше в России. Александр Осенко:

Ну вот в Россию выезжаете? Сергей Медведев:

Да, конечно. Александр Осенко:

А что из продуктов белорусских берете с собой в чемоданчике? Сергей Медведев:

Не знаю, изредка. Дело в том, что если там совсем не кормят, то это обязательно какие-то наши мясные продукты. У жены родственники есть. У нее одна из линий московская, поэтому ее московские родственники, я полагаю, что они даже дверь не откроют, если мы не будем стоять вот так. И там ничего особенного нет. Там наши белорусские мясные продукты, обязательно молочка, сладости молочные, сырки, глазированные какие-то, конфеты наши. То есть вот эти все бренды. Ну это, казалось бы, простые вещи. Но многие поставят эти вещи на первое место очень охотно. Особенно в Российской Федерации, хотя, опять же, у нее тоже прекрасные технологии, но у нас чего-то добились такого качества, которое позволяет лидировать там. Рецепт жизни Сергея Медведева