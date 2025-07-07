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В Молодёжном театре покажут комедию «Старший сын». Узнали подробности из-за кулис

07 июля 2025 08:55
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Премьера на большой сцене Белорусского государственного молодежного театра, там состоится показ комедии «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Прямо сейчас мы узнаем подробности из-за кулис. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Константин Михаленко, художественный руководитель Белорусского государственного молодежного театра и Татьяна Мацевич, главный художник Белорусского государственного молодежного театра. 

В Молодёжном театре покажут комедию «Старший сын». Узнали подробности из-за кулис-2

Константин Михаленко, художественный руководитель Белорусского государственного молодежного театра:
Спектакль замечательный, артисты замечательные, мы всех приглашаем. Самое главное, чем берет театр, это артисты. Все знают, что в молодежном театре самые талантливые артисты. Поэтому мы надеемся, что им удастся. И, конечно, художники. Мы надеемся, что артистам удастся, не соревнуясь, убедить, что этот спектакль имеет право на существование в культурном пространстве нашей столицы.

Подробности в видео.

# Театр # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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