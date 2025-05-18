«А министр будет играть?» Какие постановки собирают полные залы в Театре эстрады?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Кто собирает полные залы? Вот пример. Тот же «Гурьянов» собирает полные залы театра?

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Да. Когда мы его ставили, когда еще не было музыки. Потому что если бы сразу: мы хотим поставить спектакль, вот музыка – руками и ногами. Но музыки-то еще не было. Была только фабула. История человека, человеческой жизни. Но были сомнения. Как мы это продадим? Нам дал благословение митрополит Вениамин. Как мы это продадим? Конечно, всегда есть вот это сомнение. Но история очень интересная. И она очень сильно зашла в зрителя. Очень сильно зашла. И люди… Мало того, что есть постоянные зрители Театра эстрады – есть постоянные зрители мюзикла-биографии «Гурьянов».

Александр Осенко:

Дополнительная ответственность у коллектива теперь есть? От того, что с ними на сцене играет министр культуры. Либо коллектив этого не замечает?

Сергей Медведев:

Конечно, есть. Это такой дисциплинирующий фактор. Это понятно. Ведь Руслан Иосифович физически остался один и тот же человек, который играет.

Александр Осенко:

А аудитория в зале?

Сергей Медведев:

За аудиторию не знаю, но многие звонят в кассу и говорят: «Алло, будет спектакль «Джек-потрошитель?» – «Да». – «А министр будет играть?»