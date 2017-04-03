Страхование безработицы, модернизация медицины и продление патента. Открылась весенняя сессия парламента Беларуси

Новости Беларуси. Новации в системе здравоохранения, комплекс мер по развитию конкуренции, а еще поддержка семей с детьми и страхование безработицы. Белорусские парламентарии открыли 3 апреля новый законотворческий сезон. Всего во время весенней сессии планируют рассмотреть три десятка законопроектов. Подробнее о том, что будет в центре внимания сенаторов и депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елена Павлова, врач выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи:

Мы получили визит: ФИО, возраст пациента и жалобы. Все.

Уже 10 лет на посту, да и как иначе – династия! В медицине Елена Павлова не новичок. И номер ее бригады, 911, словно безмолвно подчеркивает: самые сложные вызовы – к ним. Пожары, ЧП, падения с высоты. В день по 15 выездов, и повысить оперативность здесь уж точно не помешает.

Елена Павлова:

Скорая помощь предполагает экстренную работу. Это когда время за сохранения жизни пациента идет на минуты. И подобные ноу-хау (к примеру, планшеты) – будущее белорусского здравоохранения. Измениться все должно уже к 2022 году. Плюсы такой высокотехнологичной помощи очевидны: оперативность, а главное – индивидуальный подход. Кстати, электронное здравоохранение – это мировой опыт. Такую работу по-новому, уже в Беларуси, предусматривает проект модернизации системы здравоохранения. Сегодня «за» него проголосовали и депутаты. А значит «за» электронную базу аптек и больничных карточек пациентов.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Врач он должен приехать с планшетом. Зная пациента, он в рамках того доступа, который будет позволен для врача скорой помощи, открывает историю болезни этого пациента. Соответственно, он может войти в базу лекарственных препаратов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Этот рабочий понедельник для парламентариев стал действительно плодотворным – межсессионный период каникулами назовешь едва ли. Из 49 документов 30 включили в повестку дня сессии. Большинство направлены на улучшение бизнес-климата, достаточно обширный и социальный блок. Так, немало вопросов возникало насчет размера пособий по уходу за ребенком до трех лет.

Решение примут совсем скоро. А еще рассмотрят вопросы повышения пенсий, заработных плат и... страхование безработицы. «Это своеобразная «подушка безопасности» на время поиска работы», – поясняет депутат Виталий Шилов.

Правда, будет она лишь у зарегистрированного в службе занятости работника. Виталий Шилов, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С одной стороны, это позволит им получить помощь от государства, на которую они будут, конечно же, отчислять деньги из своей заработной платы. С другой стороны, это дополнительное стимулирование граждан не уклоняться от уплаты налогов и показывать всю зарплату. Это – один из способов борьбы с зарплатой «в конвертах». 14 законопроектов рассмотрят в первом чтении, 4 – во втором, 9 входят в международный блок, а также 2 декрета Президента. Новшеств будет немало. Безопасность пищевых продуктов, питьевое водоснабжение, защита прав потребителей, качество социального обслуживания. Акцент сделают на либерализации ведения бизнеса. К примеру, новой редакцией закона о развитии конкуренции предусмотрены антимонопольные требования к закупкам товаров, есть и предупредительные нормы.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сильное, эффективное антимонопольное регулирование – это то, на что смотрят инвесторы, принимая решения о вложении средств в экономику конкретной страны.