Страхование безработицы, модернизация медицины и продление патента. Открылась весенняя сессия парламента Беларуси
Новости Беларуси. Новации в системе здравоохранения, комплекс мер по развитию конкуренции, а еще поддержка семей с детьми и страхование безработицы.
Белорусские парламентарии открыли 3 апреля новый законотворческий сезон.
Всего во время весенней сессии планируют рассмотреть три десятка законопроектов. Подробнее о том, что будет в центре внимания сенаторов и депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Павлова, врач выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи:
Мы получили визит: ФИО, возраст пациента и жалобы. Все.
Уже 10 лет на посту, да и как иначе – династия! В медицине Елена Павлова не новичок. И номер ее бригады, 911, словно безмолвно подчеркивает: самые сложные вызовы – к ним. Пожары, ЧП, падения с высоты. В день по 15 выездов, и повысить оперативность здесь уж точно не помешает.
Елена Павлова:
Скорая помощь предполагает экстренную работу. Это когда время за сохранения жизни пациента идет на минуты.
И подобные ноу-хау (к примеру, планшеты) – будущее белорусского здравоохранения.
Измениться все должно уже к 2022 году. Плюсы такой высокотехнологичной помощи очевидны: оперативность, а главное – индивидуальный подход. Кстати, электронное здравоохранение – это мировой опыт. Такую работу по-новому, уже в Беларуси, предусматривает проект модернизации системы здравоохранения. Сегодня «за» него проголосовали и депутаты. А значит «за» электронную базу аптек и больничных карточек пациентов.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Врач он должен приехать с планшетом. Зная пациента, он в рамках того доступа, который будет позволен для врача скорой помощи, открывает историю болезни этого пациента. Соответственно, он может войти в базу лекарственных препаратов.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Этот рабочий понедельник для парламентариев стал действительно плодотворным – межсессионный период каникулами назовешь едва ли. Из 49 документов 30 включили в повестку дня сессии. Большинство направлены на улучшение бизнес-климата, достаточно обширный и социальный блок.
Так, немало вопросов возникало насчет размера пособий по уходу за ребенком до трех лет.
Решение примут совсем скоро. А еще рассмотрят вопросы повышения пенсий, заработных плат и... страхование безработицы. «Это своеобразная «подушка безопасности» на время поиска работы», – поясняет депутат Виталий Шилов.
Правда, будет она лишь у зарегистрированного в службе занятости работника.
Виталий Шилов, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С одной стороны, это позволит им получить помощь от государства, на которую они будут, конечно же, отчислять деньги из своей заработной платы. С другой стороны, это дополнительное стимулирование граждан не уклоняться от уплаты налогов и показывать всю зарплату. Это – один из способов борьбы с зарплатой «в конвертах».
14 законопроектов рассмотрят в первом чтении, 4 – во втором, 9 входят в международный блок, а также 2 декрета Президента. Новшеств будет немало. Безопасность пищевых продуктов, питьевое водоснабжение, защита прав потребителей, качество социального обслуживания.
Акцент сделают на либерализации ведения бизнеса.
К примеру, новой редакцией закона о развитии конкуренции предусмотрены антимонопольные требования к закупкам товаров, есть и предупредительные нормы.
Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сильное, эффективное антимонопольное регулирование – это то, на что смотрят инвесторы, принимая решения о вложении средств в экономику конкретной страны.
А еще ноу-хау для научной сферы: продлят срок действия патента.
Татьяна Якубович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С 8 до 10 лет увеличен максимальный срок действия патента. Поступили предложения не патентовать методы оказания медпомощи – это лечение, протезирование, стоматология и т.д.
Законотворческую эстафету подхватили сенаторы. Говорят, этой весной будут нововведения. Так, Совет Республики впервые инициирует поправки в закон «Об авторском праве».
И тут в первую очередь защищать будут интересы издателей.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Свободная лицензия дает возможность автору делегировать свои полномочия в рамках исключительного права на произведение неограниченному числу лиц.
Кстати, очень обширный международный блок, готовимся к 26 летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В белорусской столице она пройдет с 5 по 9 июля.