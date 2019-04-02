Парламентарии открыли весеннюю сессию. Какой пакет документов рассмотрели депутаты?

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начинается в Беларуси. Весенняя сессия 2 апреля открылась в обеих палатах парламента. Шестая по счету, она продлится до конца июня. Так, в Палате Представителей рассмотрели Кодекс о браке и семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты подготовили изменения. К примеру, совершенствуется система опеки и попечительства, уточняются условия восстановления в родительских правах и уплаты алиментов. Всего на первом заседании весенней сессии обсудили 11 документов. Екатерина Жилянина подробнее.

Шестая сессия нынешнего созыва народных избранников станет первой в обновленном овальном зале. Депутаты еще не привыкли к нему после ремонта. Хотя дух парламентский здесь удалось сохранить. Екатерина Жилянина, СТВ:

Главные символы интерьера остались на месте. Огромная люстра в форме звезды. Барельефы. В кулуарах поговаривают, в процессе ремонтных работ обнаружили, что часть барельефного сюжета по каким-то причинам оказалась скрыта панелью, еще в советские годы. Секрет такого интерьерного решения пока не раскрывают. Возможно, это так останется одной из легенд овального зала. Но а что касается видимых обновлений – стены, напольное покрытие, мебель, теперь – это темное дерево.

Сергей Занько, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Встречали ли вы людей, которые сделали дома ремонт, и были им недовольны? Удобно. Соскучились без работы, законопроектов накопилось много, поэтому простор большой для работы у всех, очень интересные и законопроекты, которые будут, и дебаты вызывать, и споры.

Татьяна Якубович, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Все очень стильно сделано, в этом зале нам приятно находится, принимать законы, приятно спорить по законам.

Андрей Юницын, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное по начинке, по тем технологиям, которые были применены, аудиосистема, система голосования. Это самая современная система, если будет необходимость, будет в режиме онлайн транслировать видеотрансляцию заседания любой комиссии, обкатаем, попробуем, всем очень нравится, настроены на рабочий лад.

Зал посвежел. Стал более современным, даже более модным что ли... Со свежими силами прибыли на шестую сессию и сами депутаты. Раскачиваться в новых креслах народным избранникам некогда. Уже в первый день – более десятка вопросов для голосования. Всего в работе в нижней палате сейчас более 60 документов, и почти 40 из них полностью готовы к рассмотрению.

В первом чтении – закон об охране труда.



Особый интерес он вызывает у работодателей и органов надзора. А все потому, что одна из целей – сокращение количества проверок и снижение нагрузки на бизнес. В 2018 году действовал мораторий на проверки. Вместо них работали мобильные мониторинговые группы.





Они выносили рекомендации, обращали внимание на огрехи, которые нужно устранить. Практику мобильных групп закрепят в нормах закона. Появятся две статьи, касающиеся охраны труда для работающих на дому. Там ведь тоже должно быть безопасно работать. И, наконец, медицинский осмотр. Расходы за него – строго на нанимателе.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Работодатель несет расходы не только по медосмотрам своих сотрудников, но и если принимает человека на работу. Из чего мы исходили? Ведь до того, как человек пойдет проходить медосмотр, он пройдет уже собеседование у работодателя. То есть он прошел экзамен, работодатель дал добро на прием на работу.

Впредь работодатель обязан обеспечить безопасное рабочее место, инвентарь и оборудование. А вот за нарушения в использовании – ответственность уже на сотруднике. Споры при несчастных случаях предлагают решать в досудебном порядке, в профильном департаменте. В общем, в первом чтении документ принят. А ко второму депутаты пообещали подготовить поправки.

Народные избранники, общаясь с бизнесом в округах, обратили внимание на ряд уточнений. Правительство готово к обсуждению. Кстати, поправить к следующему заседанию придется не только отдельные положения в законопроектах, с первого раза к парламентским дебатам оказалось не готова система для голосования. Так что отдавать свой голос пришлось по старинке.

Поднять руку вверх большинство депутатов заставила борьба с допингом. Поправки в соответствующий закон вводят уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов. До трех лет лишения свободы.

Александр Богданович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Мы тем самым оберегаем своих детей. Их по незнанию могли склонить к допингу, они употребят. Мы понимаем, что они могут не разбираться. Их просто введут в заблуждение, заставят или простимулируют принимать допинг.

Кодекс о браке и семье хотят разнообразить соглашением о детях.



Оно поможет решить без суда спорные вопросы разведенным родителям и тем, кто вовсе не состоял в официально браке. Брачный договор и уплата алиментов: парламентарии подготовили изменения в Кодекс о браке и семье Из наиболее важных изменений в кодексе, отметим шестимесячную паузу, которую теперь придется выждать лишенным родительских прав. После решения суда пытаться восстановить права, то есть вернуть детей, теперь можно только через полгода. Это логично, ведь на устранение причин, которые привели к лишению родительских прав, нужно время.

Послабления ждут иностранцев, в которых заинтересована наша страна.



Получить разрешение на проживание проще станет высококвалифицированным специалистам из-за рубежа и иностранным студентам. Отрегулировать решено жилищные отношения. Законопроект рассмотрели во втором чтении.

Оксана Гайдук, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

После долгих дискуссий в итоге принято решение окончательное, что за техническое обслуживание лифта платим соразмерно занимаемой площади. А за потребляемую электроэнергию – за количество зарегистрированных в жилом помещении.