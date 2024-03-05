Карлсон: США повторят судьбу Римской империи

Американский журналист Такер Карлсон, интервьюируя бывшего советника министра обороны Дугласа Макгрегора, высказал мнение, что США может ожидать судьба Римской империи. Об этом пишет ТАСС.

Макгрегор заявил, что миграционная политики администрации президента США Джо Байдена может стать поводом для уничтожения страны. Карлсон заметил, что за время правления Байдена в США приехало много нелегалов, и предположил, что Америка может повторить судьбу Римской империи, где нелояльные Риму неграждане в итоге восстали. Ранее экс-лидер Штатов Дональд Трамп уже призывал закрыть границу.

