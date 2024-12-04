Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

Видео выйдет через несколько дней. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ходе интервью поднималось множество важных вопросов: обстановка в Украине; действия Киева за пределами территории Украины в отношении мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры; этимология украинского кризиса.

Такер Карлсон приехал в Москву для беседы с главой МИД России. Лавров в настоящее время – самый опытный министр иностранных дел в мире, подчеркнул журналист.