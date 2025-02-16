Такер Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии

Американскому журналисту Такеру Карлсону не удалось удержаться от смеха, после того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил нерешительность ФРГ на фоне диверсии на «Северных потоках», пишет РИА Новости.

Карлсон спросил, как Североатлантический альянс продолжает свое существование, если со стороны крупнейшей страны союза – США – был совершен «акт промышленного терроризма», направленный на вторую страну НАТО – Германию.

«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», – пояснил Орбан.

Такой ответ привел к тому, что Карлсон не смог сдержать смех. В зале также все начали смеяться.