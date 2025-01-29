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Володин: Покушение США на Путина – путь к ядерной войне

29 января 2025 10:50
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По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, подготовка покушения на президента РФ Владимира Путина или даже обсуждение этого – преступление и серьезнейшая угроза глобальной безопасности, пишет ТАСС.

Володин: Покушение США на Путина – путь к ядерной войне-1

Фото: Pinterest

Подобные действия или намерения могут стать прямым путем к началу ядерной войны, отметил политик. Всем необходимо осознать, что с Российской Федерацией ведут жесточайшую борьбу, акцентировал внимание спикер Госдумы.

Володин призывает провести основательное расследование заявления журналиста из США Такера Карлсона касательно того, что администрация бывшего президента Америки Джо Байдена «пыталась убить» Путина.

# Международная политика # Владимир Путин # Такер Карлсон # Джо Байден # Вячеслав Володин

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