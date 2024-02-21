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Карлсон подозревает спецслужбы США в слежке за ним перед интервью с Путиным

21 февраля 2024 07:37
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Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что за ним велась слежка спецслужб США в период планирования интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Карлсон приводит аргументы в подкрепление своих подозрений. Так, журналист сообщает, что информация о готовящемся интервью с Путиным не сообщалась ни семье Карлсона, ни даже продюсеру. Однако, по словам Такера Карлсона, журналисты газеты New York Times связывались с ним в попытке выяснить дату интервью с президентом РФ. Карлсон отметил, что уверен в том, что американские спецслужбы занимались отслеживанием его текстовых сообщений.

# Международная политика # Владимир Путин # Такер Карлсон

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