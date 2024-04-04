Зеленский проигнорировал все просьбы журналиста Карлсона об интервью

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на его просьбы об интервью. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», – сказал журналист из США.

Также Карлсон утверждает, что Майк Джонсон, спикер палаты представителей, не откликнулся на его просьбу дать интервью. Он выражает надежду, что Зеленский все же даст согласие на беседу.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков комментируя слова журналиста заявил, что это является вопросом киевского режима, подчеркнув, что «они дают много интервью».